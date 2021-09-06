الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. أسامة الشاذلي يناقش «أوراق شمعون المصري» بالنيل الثقافية

اسامة عبد الرؤوف
اسامة عبد الرؤوف الشاذلي

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتب الروائي د. أسامة عبدالرءوف الشاذلي حول روايته "أوراق شمعون المصري"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الخامسة مساء الأربعاء 8 سبتمبر 2021 على شاشة النيل الثقافية.

صدرت حديثًا عن دار الرواق للنشر والتوزيع، أولى تجارب الكاتب د. أسامة عبدالرءوف الشاذلي، بعنوان "أوراق شمعون المصري"، الرواية عمل تاريخي درامي ضخم٬ يصل إلى 638 صفحة ترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة. 

الأهم والجديد هو أن الرواية ترصد كذلك تاريخ العرب في نفس الحقبة الزمنية وهي فترة غامضة إلى حد كبير واحتاج البحث فيها إلى سبع سنوات من العمل والجهد كي تكتمل هذه الرواية.
وتحتوي الرواية بجانب السرد التاريخي على أفكار فلسفية شديدة العمق، عن معنى التيه في الحياة وأسطورة الأرض المقدسة، وكذلك فكرة الإله والدين والشريعة في الديانة اليهودية.

هناك من يؤسس للاختلاف والفرقة، وهناك من يؤسس للتلاقي، هذه الرواية هي صوت اتفاق وتفهم تأثيرها يتعدى التأثير على الأفراد للتأثير على المجتمع.

تتابع الرواية صبيًا من أب يهودى، وأم مصرية يخرج مع النبى موسى، ثم يواصل حياته خلال سنوات التيه فى سيناء، سعيًا إلى الأرض المقدسة، لكنه يتعرض لما تعرض له بنو إسرائيل من أزمات وابتلاءات، ويتابع حكايات عديدة، يسجلها فى أوراقه ويتركها لأبنائه.

وتقدم الرواية جانبًا من تاريخ العرب فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام استنادًا على تنقل الراوى من بلد إلى بلد، بعد مفارقته لليهود.

ويعمل د. أسامة الشاذلي أستاذًا لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، ويعد رائدًا من رواد جراحة القدم والكاحل في مصر والوطن العربي، ويقوم بتدريس مادة تاريخ الطب، بكلية الطب جامعة عين شمس، وكذلك بجامعة برشلونة. ونشر عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ، وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012، وتعتبر "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى.

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رواية أوراق شمعون المصري الروائي أسامة الشاذلي برنامج كلمات قناة النيل الثقافية دار الرواق للنشر والتوزيع

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