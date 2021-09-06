عامل يعتدي على زوجته ويتسبب في إجهاضها بالدقهلية

أصيبت ربة منزل، بمحافظة الدقهلية، بنزيف في الرحم بعدما تعدى عليها زوجها بالضرب بالأيدي لوجود خلافات زوجية مما أدى إلى إجهاض جنينها في الشهر الثاني وذلك بقرية "شاوة "مركز المنصورة، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفي المنصورة الدولي، لمركز شرطة المنصورة، بوصول المدعوة " لميس. ر. م. ت " 27 سنة، ربة منزل ، ومقيمة قرية " شاوة " دائرة المركز ، مصابة بحالة إجهاض بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلي المستشفي وبالفحص وسؤالها اتهمت زوجها " محمد. م. إ .إ" 35 سنة، عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليها بالضرب بالايدي مما ادي الي اجهاض جنينها بالشهر الثاني وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الأسباب المذكورة سلفا تحرر عن ذلك المحضر رقم 17763 لسنة 2021 جنح مركز المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.