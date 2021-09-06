مايا دياب تثير الجدل بسبب ظهورها في فيديو عبر السوشيال ميديا.. ومغردون: «عمليات تجميل»

تصدر هاشتاج "مايا دياب تخذل النساء" تريند “تويتر”، بعد ما فاجأت النجمة مايا دياب الفنانة اللبنانية جمهورها أثناء ظهورها في شكل مختلف بفيديو مع "سبوتيفاي"، وقدمت به الأغنية الجديدة "حطالي روج"، وظهرت خلالها بملامح مختلفة وغريبة، مما جعل الجمهور يتصدم بتغير شكلها، واتمهما المغردون بأنها قامت بإجراء عمليات التجميل التي قامت بتغير ملامحها تماما.

المغردون: عمليات تجميل

علقت مريم، عبرت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "مايا دياب تخذل النساء‬⁩ مثل ما انسحبت أغنية (سالمونيلا) بسبب تشجيعها للتحرش ‏والعىف ضد النساء وهذه الأغنية لازم تنسحب".

وعبرت شفا، قائلة: "الانسياق وتملق النظام الأبوي بوضع كلمات تلطف جرائمه وتتحدث بلغته وتتسامح مع اعتداءاته وتطبعها ليس فناً بل تهريج وتعطش للمال ولن نترككم تتكسبون على حساب أمننا ويا تنحذف الاغنية ويتقدم للنساء اعتذار وللمتحرشين تحذير وإلا المقاطعة".

وأضافت: "بالمناسبة مش هفتح الأغنية لأن كل مشاهدة تساوي فلوس ونجاح لهم وأنا مش هكسبهم على حساب كرامتي واكتفيت بقراءة كلمات الأغنية بمواقع كلمات الأغاني".

وقالت ملك: “تطبيع فكرة إن التحرش أو المعاكسة بأنه امتياز وشيء يمنحني قيمة وشعور بالرضا وبأني مرغوبة هو في الحقيقة تصرف مقرف جدا، وهذا تعدي ومضايقة وسلوك غير محترم”.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرا كليب "حطالي روج" مع المطرب محمود الليثي، وهي ضمن ألبومها الغنائي "أكتر شوية"، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع إسلام شيبسي.