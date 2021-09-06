الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

مايا دياب تثير الجدل بسبب ظهورها في فيديو عبر السوشيال ميديا.. ومغردون: «عمليات تجميل»

مايا
مايا

تصدر هاشتاج "مايا دياب تخذل النساء" تريند “تويتر”، بعد ما فاجأت النجمة مايا دياب الفنانة اللبنانية جمهورها أثناء ظهورها في شكل مختلف بفيديو مع "سبوتيفاي"، وقدمت به الأغنية الجديدة "حطالي روج"، وظهرت خلالها بملامح مختلفة وغريبة، مما جعل الجمهور يتصدم بتغير شكلها، واتمهما المغردون بأنها قامت بإجراء عمليات التجميل التي قامت بتغير ملامحها تماما.

المغردون: عمليات تجميل

علقت مريم، عبرت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "مايا دياب تخذل النساء‬⁩ مثل ما انسحبت أغنية (سالمونيلا) بسبب تشجيعها للتحرش ‏والعىف ضد النساء وهذه الأغنية لازم تنسحب".

وعبرت شفا، قائلة: "الانسياق وتملق النظام الأبوي بوضع كلمات تلطف جرائمه وتتحدث بلغته وتتسامح مع اعتداءاته وتطبعها ليس فناً بل تهريج وتعطش للمال ولن نترككم تتكسبون على حساب أمننا ويا تنحذف الاغنية ويتقدم للنساء اعتذار وللمتحرشين تحذير وإلا المقاطعة".

وأضافت: "بالمناسبة مش هفتح الأغنية لأن كل مشاهدة تساوي فلوس ونجاح لهم وأنا مش هكسبهم على حساب كرامتي واكتفيت بقراءة كلمات الأغنية بمواقع كلمات الأغاني".

وقالت ملك: “تطبيع فكرة إن التحرش أو المعاكسة بأنه امتياز وشيء يمنحني قيمة وشعور بالرضا وبأني مرغوبة هو في الحقيقة تصرف مقرف جدا، وهذا تعدي ومضايقة وسلوك غير محترم”.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرا كليب "حطالي روج" مع المطرب محمود الليثي، وهي ضمن ألبومها الغنائي "أكتر شوية"، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع إسلام شيبسي.

هاشتاج مايا دياب مايا دياب تخذل النساء تريند الفنانة اللبنانية النجمة مايا دياب الأغنية الجديدة حطالي روج

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

بعد إعلان المرحلة الثانية.. ما هي الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

القائمة الكاملة بالأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟