الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يتفقد قافلة مساعدات لرعاية 5 ملايين أسرة يقدمها صندوق «تحيا مصر»

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

استقبل اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي قافلة المساعدات الطبية والإجتماعية التابعة لصندوق تحيا مصر  بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتفقد القافلة التى تضم ٢١ سيارة تريلا  تضم المواد الغذائية والملابس والأجهزة الطبية، بواقع ١٩ سيارة  محملة  ٣٨ ألف كرتونة مواد غذائية جافة زنة الكرتونة ١١ كجم وتضم زيت وسمن وسكر وأرز ومكرونة وفول وتمر وشاى وعصير، وسيارة ملابس تضم ١٥٠٠ كرتونة ملابس بكل كرتونة ١٠ قطع بإجمالي ١٥٠٠٠ قطعة ملابس.

كما تم توفير سيارة تضم  ١٨ حضانة و١٤ جهاز علاج بالضوء و٥ جهاز افاقة و٢ جهاز قياس صفراء و٧ جهاز ضغط مجرى هوائي و٧ جهاز تنفس صناعى و٨ سرير رضيع و٢٢ ماكينة ضخ سوائل و١٨ ماكينة سحب سوائل.  

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، حيث سيتم توزيع تلك  المساعدات تحت إشراف المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى  بالتنسيق مع عدد ٨ جمعيات أهلية على المستحقين بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبمختلف مراكز المحافظة،مشدداً على مراعاة عدم التزاحم أو التكدس خلال توزيع المساعدات، وتطبيق الإجراءات الوقائية للتصدى لفيروس كورونا. 

 وأشاد اللواء هشام آمنة بمبادرات صندوق تحيا مصر ودورها الهام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والأرامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات، بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة ،مشيراً إلى أن هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وأن الدولة المصرية تشهد أزهى عصورها تحت قيادة الرئيس السيسى، وتخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية والازدهار.

كما أكد اللواء هشام آمنة أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجا والعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له.

حضر  استقبال القافلة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني  السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد ومحمد السيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ومجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد إسماعيل منسق صندوق تحيا مصر بمحافظة البحيرة. 

البحيرة محافظة عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر محافظ البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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