جامعة كفرالشيخ تبدأ حملة موسعة لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا

أعلنت جامعة كفرالشيخ عن بدء حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بفيروس كورونا، اعتبارًا من اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا في 8 عيادات بكليات "الحاسبات والمعلومات، العلوم، الطب، التربية النوعية، التجارة، الآداب، الطب البيطري، التمريض"، بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، توفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامتهم، حيث وفرت الجامعة عدة مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بدور الدولة المصرية، وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسئولية القطاع الصحى أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن، حيث يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا مبادرات الصحة، التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصرى، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

ووجَّه رئيس الجامعة الشكر للجنة التنفيذية لتطعيم لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، وللطاقم الطبى، واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر لما قدموه من جهد لراحة الطلاب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشارك اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر في حملة لتوعية زملائهم من الطلاب في مختلف الكليات بأهمية التطعيم للحفاظ على سلامتهم، كما شاركوا في توفير سبل الراحة ومساعدة زملائهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أثناء تلقي التطعيم.

وكثفت الجامعة من إجراءاتها الاحترازية في كل مؤسساتها من أجل مواجهة فيروس كورونا.