القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى سفاراتهم بمصر للعاصمة الإدارية الجديدة

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار المشاهدة الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التى تشرف على تنفيذها القوات المسلحة بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة ويتم تنفيذها بالسواعد المصرية.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التى تم تنفيذها وروعي في تصميمها اتباع أعلى معايير الجودة العالمية فى مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية التى تعتمد على استخدام التكنولوجيا فى شتى المجالات بما يعزز من قدرة الدولة فى إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية من خلال التحول الرقمى لكل مؤسسات الدولة المصرية بالشكل الذي يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 ويسهم فى إحداث نقلة حضارية للمواطن المصرى وتوفير الحياة الكريمة له ، فضلًا عن إسهام العاصمة الإدارية فى زيادة فرص الاستثمار ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد المصرى بصورة متميزة .

ووجه الملحقون العسكرون خلال جولتهم التفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للانتهاء من المشروع فى أوقات قياسية بمعايير الجودة العالمية.