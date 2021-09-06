الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالى»: 6555 حالة استنفاذ رغبات بتنسيق المرحلة الثانية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استنفاذ 6555 طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وجاء عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية كالتالي:

كليات جامعية: الشعبة العلمية 164061 الشعبة الأدبية 44313 بإجمالي عدد طلاب 208374.

معاهد تابعة للوزارة: الشعبة العلمية 18493  الشعبة الأدبية 7427  بإجمالي عدد الطلاب 25920.

وجاءت إجراءات العمل بهذه المرحلة وفقا لما يلي:

- التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

- بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (359907) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل .

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية .

- سوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وكان أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحله الثانيه للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية من يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 حتي يوم السبت الموافق 4/9/2021 لمدة خمسة أيام.

للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية لعدد طلاب 186618.

والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة لعدد طلاب 56404 بالإجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية والعلمية 243022 طالب وطالبة.

 الكليات التي بها أماكن شاغرة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية:

الشعبة العلمية: "الطب البيطرى، التمريض، العلوم، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام، وباقي الكليات النظرية".

أما لطلاب الشعبة الرياضية فجاءت كالتالي: "بعض كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، التخطيط العمرانى، فنون جميلة عمارة، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن ، الإعلام، الإعلام وباقي الكليات النظرية".

وجاءت الشعبة الأدبية 
التربية، كليات الآداب انتظام وانتساب، كليات الحقوق انتظام وانتساب، كلية السياحة والفنادق، كليات الخدمة الاجتماعية.

التعليم العالي الجامعات الحاسبات والمعلومات رغبات فنادق معلومات وعي

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