الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تواصل استقبال السائحين الأمريكيين رغم تحذير الاتحاد الأوروبي

جريدة الدستور

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الإثنين، أنها ستواصل استقبال السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية موسم السياحة نظرًا لأهميتهم في زيادة عائدات السياحة.

وأصدرت هيئة الطيران المدني اليونانية إشعارًا إلى الطيارين، حيث استثنت الولايات المتحدة من حظر السفر الممدد المفروض على مواطني البلدان الثالثة، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وأوصى الاتحاد الأوروبي أواخر أغسطس الماضي بضرورة منع الأمريكيين من السفر غير الضروري إلى الدول الأعضاء في الاتحاد عقب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا، مع العلم أن أمريكا لا تسمح أيضًا بدخول المسافرين القادمين من أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التوصية غير ملزمة ويُسمح لكل دولة باتخاذ قرار بما إذا كان سيتم إعادة فرض القيود المتعلقة بفيروس كورونا على الأمريكيين.

وعلي صعيد آخر.. يعتزم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إعلان السياسة الاقتصادية لحكومته للعامين للمقبلين، خلال معرض (سالونيك) الدولي الخامس والثمانين (TIF) المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع.

وقالت مصادر حكومية يونانية- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليونانية- إنه سيتم أيضًا تقديم حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية الأسر الضعيفة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الحالية والقادمة في الكهرباء أو الغاز الطبيعي استجابة للزيادات الدولية في أسعار المواد الخام.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات المتوقعة تتعلق بمد فترة المساعدات الحكومية وجميع تدابير الإغاثة حتى عام 2022، وبتكلفة تقدر بأكثر من 1.5 مليار يورو، وذلك من خلال التعليق المؤقت لمتطلبات دفع ضريبة التضامن للعاملين في القطاع الخاص.. وكذلك تمديد اشتراكات التأمين الاجتماعي المخفضة بـ3%، فيما سيتم تخفيض معدلات الضرائب على أرباح الشركة إلى 22%، مقارنة بـ24% حاليا.

ومن المقرر أن يُعقد معرض سالونيك الدولي الخامس والثمانين (TIF) لعام 2021 تحت عنوان "اليونان: الماضي والحاضر والمستقبل" في الفترة من 11 إلى 19 سبتمبر في مركز ثيسالونيكي الدولي للمعارض، وسط إجراءات أمنية وتدابير صحية مشددة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة كورونا. 

أثينا الاتحاد الأوروبي السائحين الأمريكيين اليونان

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