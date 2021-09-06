الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس 2021 عبر الموقع الرسمي للتحويل

تحويلات المدارس 2021
تحويلات المدارس 2021

الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر موقع البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، وذلك قبيل أيام من بدء العام الدراسي الجديد ( 2021-2022) لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن النتيجة وموعد بدء الدراسة للعام المقبل.

رابط الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس 2021

يمكن للطلاب الراغبين في معرفة نتيجة طلبات التحويل بين المدارس التي أجريت خلال الفترة من 7 يوليو واستمرت حتى 15 أغسطس الماضي من خلال هذا رابط الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس 2021 والذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم الخدمات الإلكترونية لأولياء الأمور والتي تعد من أوائل الوزارات التي استخدمت المواقع الإلكترونية في خدمة الطلاب وأولياء الأمور والتي أثبت فاعليته خلال أزمة كورونا العالمية الذي يخترق الجسم ويهاجم كافة الأجهزة الحيوية بالجسم حتى تقضي عليه تماما حيث تم إطلاق منصات إلكترونية لشرح المناهج الدراسية للطلاب خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التقديم في المرحال الدراسية المختلفة والتحويل من مدرسة إلى آخرى.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل من مدرسة إلى أخرى 

يمكن من خلال خطوات إلكترونية بسيطة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتحويل بين المدارس معرفة نتائج التحويل وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتحويل من خلال هذا التقرير (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة التحويل.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في التحويل والتي سبق إدخالها أثناء إجراءات التحويل.
  • كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • كتابة بيانات المدرسة المراد نقل قيد الطالب إليها.
  • الضغط على زر الإستعلام عن طلب التحويل.
  • ظهور موقف الطالب من التحويل (اسم المدرسة المحول إليها، رفض طلب التحويل وذكر سبب الرفض، لم يبت في الطلب بعد).

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رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 

قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 بأيام زادت محركات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس 2021 حيث يبدأ العام الدراسي الجديد وفقا للخريطة الزمنية المعلن عنها من قبل وزارة تالتربية والتعليم والتعليم الفني يوم 9 أكتوبر المقبل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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