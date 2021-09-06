«الإفريقي للتشييد والبناء»: «حياة كريمة» أحدثت صدى عالمي والدول الإفريقية تحتاج لمثلها

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس ملتقى بناة مصر، ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن الدولة المصرية تستهدف من خلال مبادرة "حياة كريمة" تغيير حياة المصريين للأفضل وخلق حياة كريمة لأكثر من 50 مليون مواطنا مصريا، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ المبادرة تبلغ 700 مليار جنيه، ونظرًا لما تتمتع به هذه المبادرة من تميز فإن لها صدى عالمي كبير وليس محلي فقط، منوهًا إلى أن الدول الإفريقية تحتاج لمثل هذه التجارب المتميزة لتطبيقها في عملية الارتقاء بحياة المواطنين.

وأوضح رئيس ملتقى بناة مصر، ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن مصر قامت خلال الـ7 سنوات الماضية بتنفيذ حجم كبير ومتنوع من مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، وذلك بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمضاعفة الرقعة المعمورة، لافتًا إلى أهمية تنفيذ هذه المشروعات ودورها في الارتقاء بأداء شركات المقاولات المصرية.

- 52 مدينة جديدة منها 24 مدينة يجري نفيذها حاليًا

وأضاف "عبد العزيز" أن مصر لديها 52 مدينة جديدة منها 24 مدينة جاري تنفيذها حاليًا، تتمتع ببنية تحتية قوية ومميزة وغير مسبوق تنفيذها في المشروعات المصرية، ليساهم كل ذلك مجتمعًا في ثقل خبرات شركات المقاولات المصرية.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين الإفريقي تنعقد سنويًا في مصر، حيث يتم خلال زيارة الوفود تنظيم زيارات للأعضاء للمشروعات القومية، مشيرًا إلى أنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية للعام الجاري بالتزامن مع انعقاد ملتقى بناة مصر، مؤكدًا أن الملتقى يمثل فرصة هامة لاستعراض التجربة المصرية الناجحة، وكذلك تمكين شركات المقاولات المصرية من اقتناص الفرص الخارجية، من خلال عرضها من قبل المشاركين من الدول الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات المصرية أصبحت توجه إليها دعوات مباشرة للعمل خارج مصر استنادًا إلى الأعمال المتميزة التي نفذتها في مشروعات متنوعة داخل مصر.

- تنظيم زيارات للوفود الإفريقية والعربية لمثلث ماسبيرو ومتحف الحضارات

وأضاف "عبد العزيز" أنه من المقرر استقبال الوفود الإفريقية والعربية المشاركة في الملتقى، كما قام الاتحاد بترتيب زيارة للوفود لمثلث ماسبيرو، وزيارة لمنطقة متحف الحضارات للتعرف على حجم الإنجاز المنفذ بهاتين المنطقتين، وكذلك الإطلاع على قدرات وإمكانات شركات المقاولات المصرية.

وأكد أن حجم التنمية التي تشهدها مصر حاليًا يمثل تجربة حية وحقيقية يراها أي زائر أو مستثمر أجنبي، لتنال إشادة كبيرة من المسئولين خلال زيارتهم للمشروعات، ومنها على سبيل المثال مشروع تطوير إقليم قناة السويس، والذي يتضمن عدد من الأنفاق، حيث تم عرض المشروعات التي تنفذها مصر حاليًا على رئيس دولة موريشيوس، حيث قام بزيارتها، كما والتقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث عبر رئيس دولة موريشيوس عن إعجابه بأنفاق قناة السويس التي يجري تنفيذها حاليًا وتتميز بجودة مرتفعة وتنفيذ دقيق في وقت قياسي.

وأوضح أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية تشتمل على عدد كبير من محطات تحلية مياه البحر التي يجري تنفيذها حاليًا لاستيعاب متطلبات الزيادة السكانية من المياه، بجانب تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها، كذلك حزمة متنوعة من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان ضمن مشروعات المرافق.

وأكد أن شركات المقاولات المصرية والعمالة المصرية تمكنوا من تطوير عمليات التنفيذ في المشروعات الحالية لتتم بمعدلات تنفيذ أسرع، مشيرًا إلى أن تنفيذ الكوبري خلال الفترة الراهنة لا يستغرق سوى 56 يوم عمل فقط، لافتًا إلى تنسيق الاتحاد بشكل دائم لزيارات من قبل المسؤولين الأفارقة لمصر، بهدف توفير فرص عمل وتنفيذ أعمال لصالح شركات المقاولات المصرية في عدد من الدول الإفريقية.