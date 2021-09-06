استمرار ارتفاع إصابات كورونا بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة

سجلت أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفاعا جديدا بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الاثنين، وسط تحذيرات من دخول الأراضي الفلسطينية موجة رابعة من انتشار الفيروس.

وقالت مي الكيلة وزيرة الصحة إنه تم تسجيل 2742 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، منها 1336 في قطاغ غزة.

وأضافت في بيان أن عدد حالات الوفاة الجديدة بلغ 17، منها عشر حالات في قطاع غزة.

وقال محمد اشتية رئيس الحكومة "أرقام الإصابات بفيروس كورونا في تصاعد، وعليه أمام مجلس الوزراء اليوم نقاش بعد الإجراءات المتعلقة بالتباعد ومنع الأعراس وبيوت العزاء وأية جمهرة أو تجمعات أخرى إلى حين الخروج من هذه الموجة المخيفة التي تتسارع بشكل كبير".

وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله "إنني أدعوكم المرة تلو المرة إلى التباعد والاهتمام بوضع الكمامات وخاصة في الأماكن المغلقة".

وذكرت وزيرة الصحة في بيانها "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1134275 بينهم 473391 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار العام الماضي بلغ 385889، تعافى منهم 353472، بينما سُجلت 4012 حالة وفاة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.