الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الكوري يشدد على دور الدبلوماسية في تعزيز العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية

سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وجانب من الاحتفالية

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، على أهمية الدبلوماسية العامة فيما يتصل بتعزيز التبادل والتفاهم المتبادل بين الشعبين المصري والكوري من أجل علاقات ثنائية مستدامة.

وأكد السفير الكوري اليوم الإثنين، خلال احتفالية تنصيب السفراء الرقميين بين مصر وكوريا الجنوبية بأحد فنادق القاهرة على أن التحول الرقمي أصاب كافة مناحي الحياة ولا سيما في ظل وباء كورونا، وهو ما يعزز من أهمية ودور السفراء الرقميين أكثر من أي وقت مضى من أجل تدعيم صورة كوريا والثقافة الكورية بشكل خلاق في الفضاء الإلكتروني لمصر.

وقدم السفير الكوري شهادات التعيين للسفراء الرقميين، وحثهم على بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتم اختيار 15 سفيراً رقمياً من بين أكثر من ثلاثة آلاف شخص تقدموا للفوز بهذا المنصب الفخري.

ويتمثل الدور الرئيسي للسفير الرقمي بين البلدين في تعزيز وعي الشعب المصري وفهمه للثقافة الكورية والعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا من خلال إثراء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وتويتر، وغيرها.

وعلاوة على ذلك، سيتم دعوة السفراء الرقميين للمشاركة في مختلف فعاليات السفارة، فضلاً عن العمل كمجموعة استشارية لأنشطة قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية، أنها تسعى لبدء مفاوضات مع مصر بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، والتي ستكون الأولى من نوعها مع بلد أفريقي، وفقا لما أفادت به صحيفة "ذا كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى  أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في القارة الأفريقية، بعد جنوب أفريقيا وليبيريا.

وذكرت الصحيفة أن وزير التجارة يو هان-كو يخطط للقاء نظيرته المصرية نيفين جامع عبر الفيديو كونفرنس في وقت لاحق من اليوم الاثنين، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول.

وأضاف وزير التجارة الكوري الجنوبي أن بلاده لا تخطط فقط لتعميق العلاقات مع مصر في المجالات التقليدية مثل قطاع البناء، بل وفي المجالات المستجدة بما يشمل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

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