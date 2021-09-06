الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم سيدة.. تجديد حبس 5 متهمين في «فيديو مشاجرة» بالسلام

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين المتورطين في فيديو مشاجرة منطقة  مدينة السلام بمحافظة القاهرة، ومن بينهم ربه منزل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 - قرارات النيابة

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة وتفريغ الفيديو من مباحث الانترنت، والصحيفة الجنائية للمتهمين، وسرعة التحريات التكميلية، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة والاستماع إلى عدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من تسبب في الخلافات والمشاجرة ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتورطين فى فيديو مشاجرة السلام.

 

 وكان قد تم تداول فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، متضمناً وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضي حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من "طرف أول" (ربة منزل وعامل) ، و طرف ثان (3 أشخاص)جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاضي المعارضات فيديو مشاجرة السلام المتهمين تجديد حبس كاميرات المراقبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

القائمة الكاملة بالأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة

بدء مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

التعليم العالى توضح حقيقة عدم وجود أماكن بالجامعات لتنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟