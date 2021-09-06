بينهم سيدة.. تجديد حبس 5 متهمين في «فيديو مشاجرة» بالسلام

قرر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين المتورطين في فيديو مشاجرة منطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة، ومن بينهم ربه منزل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

- قرارات النيابة

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة وتفريغ الفيديو من مباحث الانترنت، والصحيفة الجنائية للمتهمين، وسرعة التحريات التكميلية، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة والاستماع إلى عدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من تسبب في الخلافات والمشاجرة ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتورطين فى فيديو مشاجرة السلام.

وكان قد تم تداول فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، متضمناً وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضي حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من "طرف أول" (ربة منزل وعامل) ، و طرف ثان (3 أشخاص)جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.