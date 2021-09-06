الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استولوا على تسجيل الكاميرات.. ضبط 3 سرقوا مدرسة بأسيوط

مدرسة
مدرسة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من عامل بإحدى المدارس الكائنة بقرية المنشأة الكبرى بدائرة المركز، بأنه حال حضوره للمدرسة اكتشف فتح باب ورشتين داخل المدرسة، وكذا كسر نافذة دورة مياه بذات المبنى وسرقة  (مناشير خشبية، شنيور كهربائى ، شاشة ، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة "DVR"). 

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم(فرد محلى وعدد من الطلقات)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوكتوك" المستخدمة فـى نقلها وتبين أنها ملك أحدهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وزارة الداخلية القوصية اسيوط المدارس سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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