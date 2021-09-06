الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب بمدينة السادات عقب مشاجره نشبت بين أخيه وأسرة زوجته

مصرع شاب بمدينة السادات عقب مشاجره نشبت بين أخيه وأسرة زوجته

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه بمنطقة ابني بيتك  التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك إثر طعنة سكين  والتي أودت بحياته في الحال، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أهل زوجة أخيه بالأسلحة البيضاء.

وتلقي اللواء سالم المدني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا، يفيد بمقتل شاب بمنطقة ابني بيتك بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل "محمد ج ص" 33 عام، والمقيم بقرية سلامون التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين نسايب أخوه والذي طعنه بالسكين لفظ أنفاسه الأخيرة على أثرها.

وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة السادات بقيادة الرائد هيثم النطاط رئيس المباحث وتم نقل  الجثمان إلى مشرحة مستشفى السادات العام، وتم تحرير المحاضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

المنوفية محافظة أمن مصرع شرطة الأسلحة البيضاء محافظ

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