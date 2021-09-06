قائمة المترشحين لمناصب عمداء 9 كليات بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن أسماء القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح لمناصب 9 عمداء بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية والتى تضم كليات الطب البيطري، والتجارة، والصيدلة، والعلوم، والتربية الرياضية، والتمريض، والحقوق، والتربية، وكذلك كلية الخدمة الاجتماعية وذلك تزامناً مع قرب إنتهاء الفترة القانونية لعمداء تلك الكليات.

وكشف رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة ان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عمداء الكليات السابق ذكرها شملت فى كلية الصيدلة كلاً من الدكتور أحمد محمد أحمد عبدالمولى الأستاذ بقسم العقاقير، والدكتور محمد محمود محمد عبداللطيف الأستاذ بقسم الصيدلة الإكلينيكية، وفى كلية العلوم على الدكتور عبدالحميد أبوالعدب درويش الأستاذ بقسم الفيزياء، الدكتورة مديحة حسنى أحمد درويش الأستاذ بقسم سلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن فى كلية الطب البيطري، وفى كلية التجارة فقد شملت القائمة 3 مرشحين هم الدكتور علاء عبدالحفيظ محمد الأستاذ بقسم العلوم السياسية والدكتورة نسمة أحمد حشمت عبد المجيد الأستاذ بقسم إدارة الأعمال والدكتور محمد أحمد على عدوى الأستاذ بقسم العلوم السياسية.

وأضاف الدكتور طارق الجمال ان القائمة المبدئية لكلية التربية اشتملت على 11 مرشح وهم الدكتور حمدى محمد محمد البيطار الاستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، الدكتور عماد أحمد حسن على الاستاذ بقسم علم النفس، الدكتور علي كمال على معبد الاستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، والدكتور صمويل تامر بشرى خليل الاستاذ بقسم علم النفس، الدكتور محمد جابر قاسم جاد المولى الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ، والدكتورة عبير سروة عبدالحميد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ، والدكتور مجدي خير الدين كامل الاستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، والدكتورة زينب محمود محمد كامل الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، والدكتور عمر محمد محمد مرسي الأستاذ بقسم أصول التربية ، الدكتور أحمد حسين عبد المعطى محمد الأستاذ بقسم أصول التربية، والدكتور حسن محمد حويل الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس.

وتضمنت القائمة المبدئية لكلية الحقوق 5 مرشحين وهم الدكتور كيلانى عبدالراضى محمود الأستاذ بقسم القانون التجاري، الدكتور خالد جمال أحمد حسن الأستاذ بقسم القانون المدني، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم الأستاذ بقسم القانون العام، الدكتور معمر رتيب محمد عبد الحافظ الأستاذ بقسم القانون الدولي العام، الدكتور خالد موسى تونى موسى الأستاذ القانون الجنائي.

أما كلية التربية الرياضية فقد اشتملت قائمتها على 6 مرشحين هم الدكتور طارق صلاح الدين سيد مصطفى الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، والدكتور محمد إبراهيم محمود سلطان الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، الدكتور عماد سمير محمود على الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية، والدكتور عماد الدين شعبان على الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية، والدكتور عبدالله فرغلى احمد الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية، والدكتور عاصم صابر راشد حمودى الأستاذ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية.

واشتملت قائمة كلية الخدمة الاجتماعية على 4 مرشحين هم الدكتورة سلطانة محمد أحمد معاد الأستاذ بقسم خدمة الجماعة، الدكتور حمدي أحمد سيد أبو مساعد الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعي، الدكتور عصام محمد طلعت عبد الجليل الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعي، الدكتور سعودي محمد حسن عبد الرحيم الأستاذ بقسم التخطيط الإجتماعى، أما كلية التمريض فقد تضمنت قائمتها الدكتورة سماح محمد عبدالله الأستاذ بقسم إدارة التمريض.

وأشار رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة انه من المقرر ان يتم غداً الثلاثاء الموافق 7/9 فتح باب التظلمات والطعون والذي ينتهي يوم الأربعاء 8/9 فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أن يشهد يوم الخميس 9/9 إعلان القائمة النهائية عقب فحص الطعون والتظلمات والبت فيها.