الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 5 «سناتر» للدروس الخصوصية بفاقوس في الشرقية

غلق وتشميع 5 سناتر
غلق وتشميع 5 سناتر

تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، من غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية، بشارع الدروس وتفريق الطلاب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية، التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية، ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

و فى سياق متصل، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الإجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الإجتماعية - مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع و تفريق الطلاب من 4 مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب، تدار بدون ترخيص فضلا عن مخالفه الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا و تم اتخاذ  الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

الضرائب حماية المستهلك طلاب حماية وزارة التعليم بدون ترخيص الدروس الخصوصية التعليم العالي

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