الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء تجيب.. هل يجوز للإنسان أن يهب ثواب قراءة القرآن لشخص لا يزال على قيد الحياة؟

قراءة القرآن الكريم
قراءة القرآن الكريم

ورد سؤال إلى جروبات الفتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: هل يجوز قراءة القرآن لوالدي وهو على قيد الحياة وأهبه ثوابًا له، حيث أنني أحبه كثيرًا وأريد أن يكون له نصيبًا من قراءة القرآن التي أقوم بها يوميًا؟.

وعند الرجوع إلى دار الإفتاء، فقد أجابت على تلك الفتوى من خلال الدكتور علي جمعة محمد، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتى مصر السابق، إنه لا خلاف في أنه يجوز للمسلم إذا عمل عملًا صالحًا أن يدعو الله تعالى بأن يهب مثل ثواب عمله هذا إلى من شاء من الأحياء أو الأموات، فإذا فعل ذلك فإنه يصل إن شاء الله تعالى.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيس بوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

عضو هيئة كبار العلماء حكم قراءة القرآن للأحياء هل يصل ثواب القرآن للأحياء حكم قراءة القرآن الكريم الدكتور علي جمعة محمد

رئيس التحرير

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