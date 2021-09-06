حجم صندوق الثروة الوطنية الروسي يرتفع إلى 190.5 مليار دولار

ذكرت وزارة المالية، اليوم الإثنين أن حجم ثروة صندوق الثروة الوطنية الروسي الذي يجمع إيرادات النفط للبلاد، ارتفع إلى 190.5 مليار دولار حتى الأول من سبتمبر، ما يعادل 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2021، من 188.1 مليار دولار قبل شهر.

وواصلت أسعار النفط، تسجيل تراجعات اليوم الإثنين، بعدما خفضت السعودية أسعار الخام للمشترين من آسيا، ما يعني إمكانية احتدام المنافسة بين البائعين، في ظل استمرار ضغط كورونا على توقعات الطلب.

وخفضت السعودية سعر خامها الرئيسي لشهر أكتوبر، بعد أيام فقط من موافقة تحالف "أوبك بلس" على مواصلة زيادة الإنتاج.

وفوجئ المتعاملون بالخطوة السعودية، وعزوا ذلك إلى عوامل من بينها ارتفاع المنافسة والرغبة في الاحتفاظ بحصتها في السوق.

وتوقف الارتفاع الحاد الذي كانت شهدته أسعار النفط خلال النصف الأول من العام، بسبب تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أدى إلى إعادة فرض قيود على التنقل.

وفي الشهر الماضي، طلب بعض العملاء الآسيويين كميات أقل من الخام من السعودية بسبب تضرر الطلب من جراء السلالة دلتا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء،تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0.6% إلى 68.87 دولار للبرميل عند الساعة العاشرة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت لندن، كما تراجع خام برنت تسوية نوفمبر بـ 0.6% إلى 72.20 دولار.

كما يراقب التجار عن كثب عودة إنتاج النفط ومصافي التكرير التي تضررت من الإعصار إيدا بالولايات المتحدة.

في سياق آخر، انخفضت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، لتستمر الخسائر بعدما قلصت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، أسعار الخام للعملاء في آسيا في مطلع الأسبوع، ما يعكس وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية والمخاوف حيال توقعات الطلب.