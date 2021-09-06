بدء التحويلات بين كليات جامعة الأزهر لطلاب النقل

فتحت جامعة الأزهر باب التحويلات ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الدراسي 2021/ 2022، وحتى 30 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه يحق للطلاب التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكد أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لكليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، يحق التحويل بينها شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.

كما تغلق بوابة الحكومة المصرية، مساء اليوم، باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية، للقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وفتحت بوابة الحكومة المصرية أبوابها، صباح الخميس الماضي، لتسجيل رغبات الناجحين في الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية.

ووجه الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، نداءً للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية لتسجيل رغباتهم، قبل غلق باب التسجيل مساء اليوم.

وقال فرج في تصريحات، الاثنين، إنه يحق للطلاب تسجيل رغباتهم من أي جهاز كمبيوتر واتباع الخطوات، دون الحاجة إلى الحضور لمكتب التنسيق الرئيسي.

وأشار إلى أنه سيتم غلق باب تسجيل الرغبات للناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، مساء اليوم، وسيتم فتحه مرة أخرى بعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني، نهاية سبتمبر الجاري.