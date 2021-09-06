كنيسة الروم الارثوذكس تعلن رحيل المتروبوليت شيخ كمبالا المطران يوناس

أعلن الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، وفاة المتروبوليت شيخ (يوروندوس Γέροντος) كمبالا المطران يوناس في المستشفى المركزي بأثينا بسبب بنوبة قلبية، بعد صراع طويل مع المرض العضال.

وقال أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن المتروبوليت رئيس كهنة عظيم (great Hierarch) كان في عرش الإسكندرية، عمل بلا كلل وناضل من أجل انتشار الإنجيل المقدس في إفريقيا لمدة 29 عامًا متتالية كرئيس كهنة، خدم الإرسالية التبشيرية الإفريقية مواصلا عمل المبشرين الأوائل في أوغندا، وقد قام بتأسيس الكنائس والمدارس والمستشفيات والأديرة.

بشعور من الحزن العميق أقام غبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني صلاة التريصاجيون من أجل روح المتروبوليت المبارك يوناس.

ولد متروبوليت كمبالا المبارك، صاحب السيادة وإكسارخ (Έξαρχος) جميع أوغندا، المطران يوناس الموقر في عام 1945 في DDEGEYA. أكمل دراسته في BULEMEZI و KYADDONDO في أوغندا (1952-1964). درس في المدرسة الكنسية في كريت (1964-1968).

تخرج من المدرسة اللاهوتية والفلسفية بجامعة أثينا (1968-1978)، ورُسم شماساً عام 1981 وكاهناً عام 1982.

وفي 27 تموز (يوليو) 1992 رسم أسقفاً على إبراشية بوكوبا، في 12 مايو 1997، انتخب متروبوليتاً لكمبالا وكل أوغندا.