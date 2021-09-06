الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأحد.. «رجال الأعمال» تناقش الخطوات اللازمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين

تعقد لجنة الاستيراد والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا يوم الأحد، 12 سبتمبر، بمقر الجمعية، مع ممثلي مصلحة الجمارك المصرية، وممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS".

ويهدف اللقاء إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول كافة التفاصيل والخطوات اللازمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وكيفية استفادة مجتمع الأعمال المصري بكافة المميزات الخاصة به، كما سيتم التحدث حول الأمور التي تخص كافة التعاملات الجمركية والتطبيقات العملية بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.

كانت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، قد عقد اليوم الإثنين، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة، وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ويهدف اللقاء إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول اداء البورصة المصرية منذ عام 2016 وحتى الآن، من إنجازات ومعوقات وحلول، وذلك بحضور ومشاركة محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين.

كما يهدف اللقاء إلى التعرف على الفرص المتاحة في السوق الإفريقية، ودعم تواجد وتصدير خدمات المقاولات والاستشارات الهندسية ومقاولات الطاقة في السوق الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة دور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالقارة الافريقية في الوصول إلى الفرص المتاحة وحسن استثمارها.

 

رجال الأعمال المصريين التسجيل المسبق للشحنات مجتمع الاعمال البنوك محمد يوسف التشييد والبناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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