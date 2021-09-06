«الزراعة» تشارك في ختام مسابقة رواد الأعمال في مجال الزراعة الرقمية

شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ختام مسابقة رواد الأعمال في مجال الزراعة الرقمية بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz وصندوق مشاريع المرأة العربية.

وأناب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في فعاليات الختام، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومريم فرناندو مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ويمنى مصطفى مدير صندوق مشاريع المرأة العربية، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

وخلال كلمته قدم الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الشكر لجامعة عين شمس علي الدور الحيوي الذي تقوم به في هذا المجال، مؤكدا ان مشروع الابتكار الزراعي لزيادة دخل صغار المزارعين من المشروعات الواعدة التي تهتم بنشر الفكر الجديد والابتكار عن طريق تطوير سلاسل القيمه للحاصلات البستانية والذي سينعكس بدوره على زيادة دخل صغار المزارعين في صعيد مصر، لافتا الى انه من المشروعات الهامة التي ستساهم في حل مشكلات التسويق وربط المزارعين بالأسواق والتجارة المحلية والدولية.

وأوضح أن وزارة الزراعة تدعم جميع الابتكارات والمشروعات الصغيرة بهدف تحسين مستوى السكان الريفين وزيادة دخل المزارعين، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتنمية القطاع الزراعي وتطويره من خلال عدد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تقليل الفاقد والمهدر من الإنتاج الزراعي قبل وبعد الحصاد، أن ذلك يحتاج الي تضافر كل الجهات الأكاديمية والبحثية والتنفيذية للحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التحول الرقمي والتي تضم وحدة تحول رقمي تقوم بتحديث البيانات والخدمات المقدمة بشكل رقمي، وكذلك خدمات الإرشاد الزراعي الرقمي الي جانب الإرشاد الزراعي التقليدي.

وأشار إلى أن كارت الفلاح يقدم ميزة للفلاحين في سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر من خلال المنافذ الجديدة، التي سيتم افتتاحها بجميع المحافظات بجانب الجمعيات الزراعية الموجودة والقرى، كما يوفر الدعم المادي، أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها الفلاح، ويتم صرفها على الفور من خلال فروع البنك الزراعي المنتشرة، لافتا الى أن الوزارة ايضا تولي المرأة الريفية اهتمامًا كبيرًا، حيث تقدم لها العديد من المشروعات التى تستهدف تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

ومن جهته أكد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة دائمًا ما تسعى إلى اللحاق بركب هذا العصر الرقمي الآخذ في التطور يومًا بعد يوم. ولهذا، اتخذت الجامعة قرارا بتأسيس مركزا للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس منذ عام ٢٠١٣ ليكون منارة يهتدي بها أبنائنا المبتكرون في مسيرتهم نحو الدخول بقوة في سوق العمل. ولأن الزراعة هي الماضي والحاضر والمستقبل، كانت مسابقة الزراعة الرقمية للشركات الناشئة والتى تهدف إلى دعم نمو المشروعات الحالية وكذلك تشجيع تلك التي لم تبدأ بعد في مجال التكنولوجيا الزراعية على التحول الرقمي والابتكار التقني، مع الأخذ في الاعتبار الانجراف الكبير في كل مجالات الصناعة الي التحول الرقمي والذي أصبح شرط نجاح واستمرارية أي نشاط تجاري أو صناعي وأيضا ضمان دخول تلك الشركات المنافسة الي السوق الإلكتروني، وذلك لنجمع بين أساسين من أساسيات الحياة المعاصرة: التكنولوجيا والزراعة.

وأشار إلى أن هذه المسابقات تهدف إلى إتاحة الفرصة لروّاد الأعمال من المبتكرين أن يقدّموا أفضل ما لديهم من ابتكارات في هذا المجال الحيوي، ليثبتوا أن الشباب، بالجد والاجتهاد، قادر على تغيير الأفكار النمطية وعلى اقتحام سوق العمل في سن مبكر.

كما تقدم بالشكر للمؤسسات والهيئات الداعمة في تنظيم هذه المسابقة القوية، وخاصة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق مشاريع المرأة العربية، اللذان بذلا جهدًا عظيمًا لتظهر المسابقة بما هي عليه اليوم, كما توجه بالشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتبنيها لمثل هذه المسابقات و ذلك تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأعربت مريم فرناندو مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ عن سعادتها بما رأته من مشاريع ومنافسات جيدة ومفيدة للجميع مما يثري الفكرة الأشمل، واستعرضت الدور الذي تقوم به الوكالة الألمانية في مصر من تنمية للمشروعات وكذلك دعم المشروعات الناشئة. واثنت علي دعم وزارة الزراعة وقطاع الارشاد الزراعي من أجل نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

كما قدمت يمني مصطفي مدير صندوق مشاريع المرأة العربية الشكر للمتسابقين الذين قدموا أفكار مبتكرة تنبئ بمستقبل أفضل للدور الفعال للإبتكار فى حل المشكلات التى تواجه مجتمعاتنا، مستعرضة الدور الذي قام به صندوق مشاريع المرأة العربية طوال 6 سنوات من العمل في مصر.

وخلال الاحتفالية قامت الفرق المشاركة في المسابقة بعرض تقديمي لمشروعاتهم وقام المحكمون بمناقشتها كذلك بعض الحضور وقد اختتم الحفل باعلان نتيجة المسابقة وتسليم الجوائز للمشروعات الفائزة من الشركات بقيمة 150 ألف جنيه وقد فاز بالجائزة الأولى فريق Renile كما فاز بالجائزة الثانية فريق Cropsa، أما الجائزة الثالثة فقد حصل عليها فريق Cotton Town، بالإضافة إلى جوائز مسار الأفكار الابتكارية وقيمة كل منها 10 آلاف جنيه وحصد الجائزة الأولى فريق The Flankers، والجائزة الثانية كانت من نصيب فريق Tamare، أما الجائزة الثالثة فقد حصل عليها فريق زرعتي.