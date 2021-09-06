«المستوردين» تُطالب بتمثيلها في اللجان الجمركية

طالبت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، بضرورة تمثيلها باللجان التي قررت مصلحة الجمارك تشكيلها، لحل المشكلات التي تواجه المستوردين.

وأصدر الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، قرار رقم 177 لسنة 2021، بتشكيل لجنة النظر في مشاكل المستوردين، والتي تم تشكليها من المصلحة وشعبة المستخلصين الجمركيين وهيئتي الرقابة على الواردات والصادرات والقومية لسلامة الغذاء وشركة “M.T.S”، ولم تضم اللجنة أي عضو من شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة:"إننا كشعبة مستوردين على مستوى الجمهورية نعتبر جزء لا يتجزأ من منظومة وهيكل الجمارك حيث أن مصلحة الجمارك بكامل قيادتها ومسئوليها وموظفيها وباقي المجتمع التجاري من الغرف التجارية والمستخلصين والمستوردين ورجال الأعمال؛ أطراف مهمة ومتكاملة لنجاح منظومة العمل الجمركي داخل مصر".

ولفت “الملواني”، إلى أن مصر تشهد طفرة هائلة في التنمية المستدامة، خاصة التعاون المثمر بين المجتمع التجاري ووزارة المالية، وذلك في حصر وبحث المعوقات وتقديم الحلول المقترحة التي من شأنها العمل على إزالة هذه المعوقات.

وأشاد بقرار وزير المالية الصائب، وهو تولي الشحات الغتوري قيادة مصلحة الجمارك، لما له من خبرة كبيرة ومجهودات ملحوظة في اكتمال المنظومة القانونية بمصلحة الجمارك من قانون ولائحة تنفيذية واشراف على اكتمال العمل بمنظومة النافذة الواحدة علي مستوى مصلحة الجمارك والعمل المستمر على تنفيذ نظام الاستعلام والافراج المسبق.

وأضاف "الملواني"، أن حرص رئيس مصلحة الجمارك على تغليب الصالح العام والسعي دائما للتواصل مع كافة أعضاء المجتمع التجاري، لذلك نرجو بأن يكون لنا ممثل في أي لجنة تشكل على مستوى الجمارك تختص بمشاكل المستوردين وحلها و هذا طلب كل المستوردين على مستوى الجمهورية والذي نمثله نحن كلجنة منتخبة.