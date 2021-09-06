الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المستوردين» تُطالب بتمثيلها في اللجان الجمركية

التجارة
التجارة

طالبت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، بضرورة تمثيلها باللجان التي قررت مصلحة الجمارك تشكيلها، لحل المشكلات التي تواجه المستوردين.

وأصدر الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، قرار رقم 177 لسنة 2021، بتشكيل لجنة النظر في مشاكل المستوردين، والتي تم تشكليها من المصلحة وشعبة المستخلصين الجمركيين وهيئتي الرقابة على الواردات والصادرات والقومية لسلامة الغذاء وشركة “M.T.S”، ولم تضم اللجنة أي عضو من شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة:"إننا كشعبة مستوردين على مستوى الجمهورية نعتبر جزء لا يتجزأ من منظومة وهيكل الجمارك حيث أن مصلحة الجمارك بكامل قيادتها ومسئوليها وموظفيها وباقي المجتمع التجاري من الغرف التجارية والمستخلصين والمستوردين ورجال الأعمال؛ أطراف مهمة ومتكاملة لنجاح منظومة العمل الجمركي داخل مصر".

ولفت “الملواني”، إلى أن مصر تشهد طفرة هائلة في التنمية المستدامة، خاصة التعاون المثمر بين المجتمع التجاري ووزارة المالية، وذلك في حصر وبحث المعوقات وتقديم الحلول المقترحة التي من شأنها العمل على إزالة هذه المعوقات.

 وأشاد بقرار وزير المالية الصائب، وهو تولي الشحات الغتوري قيادة مصلحة الجمارك، لما له من خبرة كبيرة ومجهودات ملحوظة في اكتمال المنظومة القانونية بمصلحة الجمارك من قانون ولائحة تنفيذية واشراف على اكتمال العمل بمنظومة النافذة الواحدة علي مستوى مصلحة الجمارك والعمل المستمر على تنفيذ نظام الاستعلام والافراج المسبق.

وأضاف "الملواني"، أن حرص رئيس مصلحة الجمارك على تغليب الصالح العام والسعي دائما للتواصل مع كافة أعضاء المجتمع التجاري، لذلك نرجو بأن يكون لنا ممثل في أي لجنة تشكل على مستوى الجمارك تختص بمشاكل المستوردين وحلها و هذا طلب كل المستوردين على مستوى الجمهورية والذي نمثله نحن كلجنة منتخبة.

التجارة المستوردين الجمارك المستمر مصلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل تحرير طفل مخطوف ومصرع أحد المتهمين في أسيوط

سقوط أمطار.. تعرف على تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

«ملك المسرح».. فؤاد المهندس أستاذ الكوميديا الذي لا يغيب

وفاة سمير الملا.. وهذا موعد الجنازة

أول تعليق من حسام البدرى على تعادل مصر مع الجابون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟

بدء تحقيقات هروب الأسرى الفلسطينيين.. هل تلقوا مساعدة من داخل السجن؟