ناجى رئيسا لهيئة السد العالى.. وزير الري يصدر حركة تنقلات

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى ، قرارا وزاريا رقم 214 لسنة 2021 وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بانتداب المهندس محمود عيد ناجى عيد رئيس الشاغل لوظيفة رئيس الادارة المركزية للسد العالى وخزان أسوان بالمستوى الوظيفى "العالية" بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والمنتدب للعمل رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مفيض توشكى بالهيئة، بعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالإضافة إلى عمله .

كما قرر وزير الرى، تكليف المهندس محمد أحمد غانم مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتكليف الدكتور هشام عبدالعظيم أحمد النشوى مدير عام الإدارة العامة للتصميمات الإنشائية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وتكليف المهندس تامر عبدالحميد شرف محمد سالم مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والرى بالنوبارية بقطاع الرى، والحاق المهندس مصطفى فتوح مشعل بالادارة المركزية للموارد المائية والرى بالاسكندرية .

وقرر وزير الموارد المائية والرى، تكليف المهندس جمال السيد محمد صالح مدير عام مشروعات قناطر إسنا الجديدة بمصلحة الرى والمكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ،يكلف بالعمل رئيس للادارة المركزية للخطة الاستثمارية بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وتكليف المهندس محمود عبدالحميد محمد حسانين مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية بمفيض توشكى بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان يكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان.

وقرر وزير الموارد المائية والرى ، ندب المهندس ابراهيم محمد الدسوقى السيد للعمل مدير عام الإدارة العامة للتصميمات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء ، والمهندس اشرف عبدالرحيم عبدالرحيم الشاعر ينتدب للعمل مدير عام الادارة العامة للبحوث والدراسات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وتكليف المهندس محمد النوبى خالد مدير عام الإدارة العامة لمشروعات قناطر إسنا الجديدة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والمهندس احمد الششتاوى زهران مدير عام للادارة العامة لتنفيذ المشروعات بتوشكى بالادارة المركزية للتوسع الافقى والمشروعات .