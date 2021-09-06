بدء تحقيقات هروب الأسرى الفلسطينيين.. هل تلقوا مساعدة من داخل السجن؟

بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها حول هروب الأسرى الفلسطينيين الستة فجر اليوم من سجن جلبوع شمال إسرائيل، وقال مصدر أمني إسرائيلي، صباح اليوم (الأثنين)، إن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع الليلة الماضية انفصلوا على ما يبدو ووصلوا إلى وجهات مختلفة. وقال إن التقدير حالياً أن السجناء انفصلوا بعد الهروب، وهرب بعضهم على الأقل إلى الأردن"، بحسب تقرير لموقع “واللا” العبري.

تقرير الشرطة الإسرائيلية حول الهروب

تم الكشف عن هروب الأسرى الفلسطينيين الستة بفضل مواطن إسرائيلي يدعى "مور"، كان يقود سيارته في مكان قريب في طريقه إلى بيت شيعان، ورأى شخص يجري بشكل مشبوه بالقرب من السجن، فاتصل بالشرطة، وقال إنه يبدو عربيًا ويرتدي ملابس غريبة، ويحمل دلو في يده، وكان غريباً أن يكون هناك رجل في هذه الساعة في تلك المنطقة.

في غضون ذلك، يتواصل البحث عن السجناء الأمنيين الستة الذين فروا من السجن، وتسبب الحادث غير المسبوق في الكثير من التساؤلات والانتقادات اللاذعة لمصلحة السجون وأجهزة المخابرات.

تحركات أمنية للبحث عن الهاربين

تم استدعاء قوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، ويقومون حالياً بعمليات تفتيش بواسطة مروحيات وكاشطات، إلى منطقة جنين لتحديد مكان السجناء الأمنيين، وفي نفس الوقت أقيمت نقاط تفتيش في جميع أنحاء لواء "منشيه "الإقليمي.

قال قائد المنطقة الشمالية من مصلحة السجون الإسرائيلية، جوندار أريك يعقوب، صباح اليوم (الإثنين) إن "الإرهابيين" – حسب وصفه- الستة الذين فروا من سجن جلبوع لم يحفروا بأنفسهم نفق الهروب بالكامل، لكنهم ساعدتهم الظروف الأرضية في الموقع.

ثم تقرر نقل جميع نزلاء السجن إلى منشآت أخرى لتفقد المبنى والتحقيق في الحادث.

شبهات بتلقي مساعدة من الداخل

وصل وزير الأمن الداخلي، عمار بارليف، إلى سجن جلبوع، في المنطقة التي غادر فيها الأسرى النفق، الذي يقع تحت نقطة حراسة، وقال إن هذا "حادثًا صعبًا وخطيرًا ولا ينبغي أن يحدث في دولة إسرائيل". وأوضح أن "كل الجهود تتركز على القبض على الأسرى، وأن الأمر سيستغرق الأمر يومًا أو يومين أو أسبوعًا أو أسبوعين - لكن سيتم القبض عليهم".

وقال الوزير "في عام 2014 كانت هناك محاولة لحفر نفق، وتم اكتشاف تلك المحاولة.

أضاف "بارليف" أن تخطيط الهروب كان دقيقًا ومفصلاً، ورجح أن يكون الأسرى تلقوا مساعدة خارجية، قائلاً:" نحن ندرس كل الاحتمالات إذا فروا إلى الأردن أو السلطة الفلسطينية أو إذا كانوا يخططون لهجوم أو آخر حتى لو كان ذلك غير مرجح".