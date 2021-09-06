انخفاض إصابات فيروس كورونا فى العاصمة اليابانية

انخفض إجمالي حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، إلى 968 حالة، وهي المرة الأولى منذ 19 يوليو التي ينخفض فيها العدد إلى أقل من 1000.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن هذه الحصيلة تأتي في وقت تخضع فيه العاصمة اليابانية لحالة طوارئ، وسط مخاوف قوية بشأن انتشار متغير دلتا شديد العدوى في البلاد.

يذكر أنه، أمس الأحد، أقيمت مراسم حفل اختتام النسخة الـ16 من دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو 2020" والتي استضافتها العاصمة اليابانية منذ 24 أغسطس الماضي، إذ أقامت اليابان دورة الألعاب البارالمبية التي تم تأجيلها لمدة سنة في ظل قيود صارمة لتفادي تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من استضافتها دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2020، بنجاح كبير، وحظرت السلطات اليابانية حضور المشجعين في الألعاب البارالمبية، حيث تسجل البلاد أعدادا قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، رغم الإجراءات الصارمة وحالة الطوارئ في مناطق عدة.