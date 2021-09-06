الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأوكراني يعلن عن زيارة «بايدن» المرتقبة لبلاده

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور أوكرانيا، على الرغم من أن هذا لن يحدث هذا العام لأن تبادل الزيارات الكبرى في غضون 12 شهرًا لا يتماشى مع الممارسات الدبلوماسية.


وأضاف كوليبا -وفقا لوكالة أنباء أوكرينفورم، الأوكرانية- "ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس بايدن سيأتي إلى كييف، لكن هذه الزيارة لن تتم هذا العام لأن الممارسة الدبلوماسية لا تنص على تبادل الزيارات بهذا المستوى في غضون عام"، مشيرا إلى أنه بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، سيركز الجانبان الأوكراني والأمريكي على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

كان زيلينسكي قد اختتم أمس زيارة عمل قام بها للولايات المتحدة بدعوة من نظيره الأمريكي جو بايدن، ووصف مسؤولون أوكرانيون نتائج زيارة زيلينسكي لواشنطن بأنها "فاقت التوقعات".

وفي وقت سابق، سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لطمأنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواجه العداء الروسي تجاه بلاده، وذلك خلال أول لقاء بينهما في البيت الأبيض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن أبلغ نظيره الأوكراني بأن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بشدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي".

وشكر زيلينسكي بايدن على التبرعات الأمريكية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وحزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه قال إنه سيضغط على الرئيس الأمريكي بشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"ناتو".

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