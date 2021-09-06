تايوان: بدء تطعيم طلاب المدارس ضد كورونا 23 سبتمبر

أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان اليوم الإثنين، أن لقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا سيتم تداوله في المدارس التايوانية بدءًا من 23 سبتمبر الجاري للطلاب.

وذكرت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية عبر موقعها الإلكتروني أن التطعيم لطلاب المدارس الثانوية سيكون متاحا بدءا من 23 سبتمبر الجاري على أن يتم تطعيم طلاب المدارس الإعدادية فور الانتهاء من طلاب الثانوية.

وكانت قد تلقت تايوان 933 ألفا جرعة من لقاح فايزر كأول شحنة في 2 سبتمبر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلن المركز اليوم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الحالات إلى 16 ألفا و 35 حالة.

وأضاف أن من بين الحالات 9 حالات محلية و 7 حالات قادمة من الخارج، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال الفترة نفسها ليستقر إجمالي حالات الوفيات إلى 837 حالة وفاة منذ تفشي الوباء بالبلاد.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.