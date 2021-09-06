برلماني: مصر تتألق عالميًا في عهد السيسي باعتراف «جينيس»

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر أصبحت تتألق عالمياً بتحقيق العديد من الأرقام القياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباعتراف موسوعة جينيس.

وقال زين الدين، في بيان له، إن أكبر دليل على ذلك تأكيد موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية أن صندوق "تحيا مصر حصد ثلاثة أرقام قياسية سابقة خلال نوفمبر الماضي، وفي طريقه لتسجيل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في مجال المساعدات الإنسانية.

وأشار الى أن موسوعة “جينيس” أعلنت أن الأرقام القياسية الجديدة تتعلق بإطلاق أكبر حملة تبرع بصناديق الدعم الغذائي في العالم، وأكبر حملة تبرع بالمعدات الطبية وأكبر حملة تبرع بالأجهزة الكهربائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، وستفخر مصر بها، وهى أرقام في مجال الإنشاءات والأشخاص وأرقام هندسية في مجال الشركات.

وأضاف زين الدين، أن ما حققته مصر بفضل الرؤية الثاقبة والعبقرية للرئيس السيسي في إنشاء صندوق “تحيا مصر” يؤكد للعالم كله أن هناك حرصاً من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على تقديم أروع الأمثلة في مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين.