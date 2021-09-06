الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الغربية» تضبط 45.6 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بحي ثان طنطا

صورة من الواقع
صورة من الواقع

نجحت الحملات المكثفة التي تشنها إدارة مراقبة الأغذية، التابعة لمديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المختصة، في ضبط ٤٥.٦٠٠ طن مواد غذائية منتهية الصلاحية ومكسبات طعم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بنقاط حي ثان طنطا.

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صورة من الواقع

 وحرر محضر جنحة صحية للقرار ٩٦ لسنه ٦٧ لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ومحضر جنحة صحية طبقا للقرار ٩٧ لسنة ٦٧ والقرار٢٤٣ لعدم حملة شهادة صحية، وتم ضبط الكميات المذكورة والتحفظ عليها وجار العرض علي النيابة العامة ولإتخاذ ما تراه تجاه هذه البضائع وفق الإجراءات القانونية اللازمة.

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صورة من الواقع

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف الجهود والرقابة علي اماكن تداول الاغذيه بمحافظة الغربيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بناءً علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وطارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية.

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صورة من الواقع

 وكلف الدكتور محمد شكر مدير عام الوقائي، فريق مراقبة الأغذية بقيادة الشناوي نجم مراقب عام الأغذية بالمديرية، وإشراف الدكتورة فاطمة يوسف، بالمرور علي أماكن تداول الأغذية بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مراقبى ومفتشي الأغذية من مكتب مراقبة الأغذية  بالادارة الصحية بطنطا ثان.

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صورة من الواقع

وشكل المكتب المركزي لمراقبة الاغذية بالإدارة الصحية بطنطا ثان، لجنة مكونة من كلا من عبد الفتاح بدر مراقب أول الاغذية، وعمرو الطويل مفتش الاغذية، وجمال كريم مفتش الاغذية، بالمرور علي أماكن تداول الأغذية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونجحت الحملات المكثفة التي شنها المديرية بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة التمرين، في ضبط الكميات المذكورة من الاغذية الغير صالحة للاستخدام الآدمي التواجدك بدائرة قسم ثان شرطة طنطا، كما تم ضبط بعض المخالفات مابين عدم حمل شهادة صحية وعدم إتخاذ التدابير اللازمة لتدبير الاحتياطات والاشتراطات الصحية اللازمة.

وزارة الصحة وزير الصحة وكيل وزارة الصحة الرقابة الإدارية مديرية الصحة منتهية الصلاحية الإجراءات القانونية صحة الغربية هيئة الرقابة الإدارية مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصحة والسكان محافظة الغربية الاشتراطات الصحية غير صالحة للاستهلاك هيئة الرقابة الجهات المختصة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لإجراءات القانونية الغير صالحة للإستخدام مراقبة الأغذية العرض على النيابة الحملات المكثفة للإستهلاك الآدمى صالحة للاستهلاك الآدمي التدابير اللازمة

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وائل لطفي

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