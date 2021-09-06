تراجع في حالات الطلاق بنسبة 5.3% خلال 2020

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد إشهادات الطلاق إلى حدود 213950 حالة عام 2020، مقابل 225929 حالة عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.

وطبقا للحضر والريف، بلغ عدد إشهادات الطلاق في الحضر 116845 إشهادًا عام 2020 تمثل 54.6٪ من جملة الإشهادات مقابل 121552 إشهادًا عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.

كما بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 97105 إشهادًا عام 2020 تمثل 45.4٪ من جملة الإشهادات مقابل104377 إشهادًا عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 7.0٪.

وفيما يخص فئات السن، سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية للذكور (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43739 إشهادًا بنسبة 20,4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهاداً بنسبة 0,2 ٪ من جملة الإشهادات.

فيما سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية للاناث (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38865 إشهادًا بنسبة 18.2 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1362 إشهادًا بنسبة 0,6٪ من جملة الإشهادات.

وطبقًا للحالة التعليمية، سجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور في الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 77766 إشهادًا تمثل 36.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 257 إشهادًا بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.



وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث فى الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 71145 إشهادًا تمثل 33.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 180 إشهادًا بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

ويعد إجمالي عدد حالات الطـلاق ( إشهادات + احكام الطلاق النهائية ) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فـى منتصف نفـس العام، وتشير الإحصـائية إلى معدل الطلاق الخام بلغ 2.2 في الألف عام 2020 مقابل 2.3 في الألف عام 2019، كما بلغ معدل الطلاق بالحضر 2,9 فى الألف مقابل 1,7 فى الألف بالريف، وبلغ أعلى معدل طلاق 4.7 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 0.9في الألف بمحافظة أسيوط.

‌وسجلت عدد أحكام الطلاق النهائية 8086 حكما عام 2020 مقابل 11819 حكماً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.6٪ من جملة الأحكام، وجاءت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكمًا بنسبة 87.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب غيبة الزوج وحبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها 3 أحكام تمثل 0,04 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

وبلغت إجمالي عدد حالات الطلاق 222036 حالة 2020 مقابل 237748 حالة عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 6.6٪، وعدد حالات الطلاق = (إجمالي عدد إشهادات الطلاق + إجمالي أحكام الطلاق النهائية).