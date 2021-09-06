برلماني يطالب بمواجهة الإعلانات المضللة على القنوات المغمورة

وصف الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، ماتقوم به بعد القنوات الفضائية المغمورة من اعلانات مشبوهة ومضللة عن علاج العديد من الامراض المزمنة ومواجهة مشكلات الجنون والسحر والشعوذة اضافة الى الإعلان عن العديد من الوظائف وبمرتبات خيالية لايصدقها اى عاقل بأنها من اخطر انواع الجرائم الجنائية والاجتماعية التى تواجه المجتمع خاصة من البسطاء الذين يهرولون وراء هذه الاعلانات المضللة ويدفعون كل مالديهم من اموال على أمل تحقيق النجاح فى كل مايتعرضون له من امراض ومشكلات اجتماعية.

وطالب " رمزى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً أن هذه القنوات الفضائية تبث اعلاناتها الكاذبة والمضللة على مدار 24 ساعة يومياً وتتخللها الاغانى الهابطة .

وطالب الدكتور ايهاب رمزى بسرعة تدخل الحكومة لاحكام الرقابة على هذه القنوات خاصة أن هناك عدداً من نجوم المجتمع فى الرياضة والفن والطب يشاركون فى هذه المهازل والاكاذيب مؤكداً أنه لديه عدد من اسماء هذه القنوات الفضائية .

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : أين دور المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ؟ وهل هناك أى علم من المسئولين بهذا المجلس عن هذه القنوات ؟ ومن أين صدرت تراخيص هذه القنوات ؟، مشيراً الى أن هذه القنوات تتطلب سرعة التدخل لمواجهتها لمنع اعلاناتها الكاذبة.