تمديد قيود كورونا بالعاصمة الفيتنامية لمدة أسبوعين

أعلنت فيتنام اليوم الإثنين، تمديد الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة أسبوعين في العاصمة هانوي.

وذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية أن السلطات قامت بتقسيم العاصمة إلى مناطق "حمراء" و"برتقالية" و"خضراء" بناء على مخاطر العدوى، وتم وضع حواجز تفصل المناطق الحمراء عن المناطق الأخرى.

وقد تم تطعيم ثلث سكان هانوي البالغ عددهم 8 ملايين شخص بشكل كامل، ودعت وزارة الصحة سلطات العاصمة إلى الانتهاء من تطعيم جميع السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل بحلول 15 سبتمبر الجاري.

وتعد معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بفيتنام الأقل في المنطقة، حيث تم تطعيم 3ر3 % فقط من سكانها البالغ عددهم 98 مليون شخص بشكل كامل.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، ، عن تسجيل 13 ألفا و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء 524 ألفا و307 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت وكالة أنباء "في إن إيه" الفيتنامية، أمس الأحد، أن الإصابات الجديدة تضمنت 13 ألفا و101 إصابة محلية و36 حالة وافدة من الخارج.

وبحسب وزارة الصحة، تماثل 9 آلاف و211 شخصا للشفاء خلال الـ"24" ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين إلى 291 ألفا و727 متعافيا، في حين تم تسجيل 281 وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 13 ألفا و74 وفاة.

وسجلت مدينة هو تشي منه- التي تعد بؤرة تفشي الفيروس في فيتنام- أكبر حصيلة إصابات يومية إذ سجلت 6 آلاف و226 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.