790 وفاة وأكثر 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 17 ألفا و856 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و30 ألفًا و455 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرًا إلى أن 1251 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية (وهو ما يمثل 7% من أعداد المصابين الجدد).

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 790 وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 187 ألفا و990 شخصا، لافتًا إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بواقع 1463 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـــ 891 إصابة، بينما سجلت مدينة سانت بطرسبورج 690 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد البيان بأن 14 ألفا و276 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و285 ألفا و7 أشخاص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

