صحيفة إماراتية: تعنّت ميليشيا الحوثي يضعف الأمل فى تحقيق السلام

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية أن الأمل في تحقيق السلام في اليمن يضعف يومياً، بسبب تعنّت ميليشيا الحوثي، وإصرارها على التصعيد، مشيرة إلى أن استمرار الميليشيا في نشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، هو تأكيد جديد للعالم أن هذه الميليشيا تتمادى في نهجها الانقلابي، وتواصل تدمير أي خطوة ممكنة للحوار والسلام.

ولفتت "البيان" -في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "الحوثي والتصعيد الهمجي"- إلى أن هذه الأعمال الإرهابية، تمثل تهديداً خطيراً، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وإنما أيضاً للأمن الإقليمي ككل، مضيفة أن الميليشيا طالما تتعامل مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح، وكذب مستمر، كما تتعامل مع الشعب اليمني بكل حقد وانعدام لروح المسؤولية.

وأوضحت الصحيفة أنه في كل مرة يبدو أن هناك أملاً للسلام في اليمن تبدد الصواريخ الحوثية هذا الأمل، وتنهي أي فرصة للسلام، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية، لإنهاء الانقلاب بجدية أكبر، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فاعل.

وكانت دانت الإمارات محاولة الحوثيين استهداف مدن بجنوب السعودية، من خلال الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، التي اعترضتها قوات التحالف العربي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أكدت الإمارات في بيان لـ "وزارة الخارجية والتعاون الدولي" أن استمرار "هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن "يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وشدد البيان على أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".