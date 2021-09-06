الفلبين تسجل 279 إصابة جديدة بسلالة دلتا من كورونا

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 279 إصابة جديدة بسلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات إلى 2068 إصابة.

وأوضحت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 245 حالة محلية، و21 حالة وافدة من الخارج، بينما يجري التحقق من 13 حالة أخرى.

كانت السلطات الفلبينية سجلت أمس 20 ألفا و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و80 ألفا و984 حالة في ظل التفشي الواسع لمتحور "دلتا" شديد العدوى.

وأفادت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة الفلبينية اليوم الإثنين بأن 15.03 مليون فلبيني تحصنوا بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد، منذ بدء برامج اللقاحات الوطنية قبل أكثر من 6 أشهر، وهو ما يعادل 13.79٪ من عدد سكان البلاد البالغ 109.04 مليون نسمة.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني، أنه حتى أمس، تلقى 20.81 مليون أو 19.08٪ من الفلبينيين جرعة أولى من اللقاح، فيما قال مسئولون إن الحكومة تجاوزت هدفها اليومي المتمثل في توزيع 500 ألف جرعة يوميًا في 3 سبتمبر، إلا أنها لم تحقق نفس الهدف على مدار اليومين الماضيين، ووزعت حوالي 277 ألف جرعة فقط.

وأضاف هؤلاء المسئولون، حسبما نقلت الصحيفة، أن الحكومة الفلبينية تهدف إلى تطعيم 50 إلى 60 مليون فلبيني قبل نهاية العام لتحقيق ما أشارت إليه السلطات لحماية السكان، أو ما يُسمى بـ "مناعة القطيع".



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.