الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بالمرج

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، بتشريح جثة شاب عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة المرج، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، مشنوقًا، وحول رقبته حبل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المباحث الجنائية المرج قسم شرطة المباحث ضباط كاميرات المراقبة مصرع شاب النيابة العامة التصريح بالدفن تشريح جثة منطقة المرج جثة هامدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

إحالة عاطلين وسيدة للجنايات بتهمة الإتجار بالهيروين فى التبين

وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على البورصة

بعد تعطل أحد القطارات.. عودة الحركة بالخط الثاني لمترو الأنفاق

وفاة سمير الملا.. وهذا موعد الجنازة

أول تعليق من حسام البدرى على تعادل مصر مع الجابون

«الخارجية»: مصر تتابع ببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة في غينيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

بـ 3 لغات.. الرئيس الإسرائيلى يعلق على مكالمته مع الرئيس السيسى

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى