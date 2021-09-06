تشريح جثة شاب عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بالمرج

أمرت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، بتشريح جثة شاب عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة المرج، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، مشنوقًا، وحول رقبته حبل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.