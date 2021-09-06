الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب»: إعفاء المركبات السياحية من الجمارك خطوة ممتازة

النائبة نورا على
النائبة نورا على

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية خطوة ممتازة لصالح المواطن وذلك بما يسمح بالتوسع في الحلول التكنولوجية لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية والتي جاءت وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ .

وقالت النائبة، إنه بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ منظومة الجمارك عهداً جديداً من تبسيط وميكنة الإجراءات وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار ، مضيفة أن اللائحة التنفيذية بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١ وتوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.

ائبة نورا على لجنة السياحة والطيران مجلس النواب إعفاء السيارات المستوردة السيارات المستوردة الليموزين اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك منظومة الجمارك

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