الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار مكثف للخدمات المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

حملات مرورية
حملات مرورية

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الإثنين، تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة الأعطال المرورية والحوادث التي تعوق حركة انسياب السيارات، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها. 

 وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة، لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، واتخاذ إجراءات فورية لمتجاوزي السرعة المقررة على الطرق السريعة وداخل المدن، كما يجري رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب في زحام مروري بالطرق وإفساد المظهر الحضاري للشارع المصري.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه والسرعة الزائدة، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

القاهرة الجيزة السيارات الأعطال الحوادث الشوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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