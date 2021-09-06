الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 6 سبتمبر 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 6 سبتمبر  2021، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

برج الحمل 

مهنيًا: لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.

عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطّي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة.

صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

ومن أبرز مشاهير البرج: النجمة كورتني كارداشيان.
 

برج الثور 

مهنيًا: يوم مناسب تكون الأجواء الطف تحت تاثير القمر من العذراء الذي يحمل لك ظروفا مناسبة تسهل أوضاعك المالية قد تحصل على سلفة او دين او مساعدة مالية

عاطفيًا: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل.

صحيًا: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة نانسي عجرم.
 

الجوزاء

مهنيًا: تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول أن تكون على قدر من هذه المسؤولية.

عاطفيًا: لا تتهور اليوم في تصرّفاتك مع الشريك، بل تقرّب منه واسأله عما يحب أن تقوما به معًا.

صحيًا: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان أحمد مكي.

السرطان

مهنيًا: تترك أثراً في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي إنجاز مميز خطوة كبيرة تسجل في مصلحتك على الصعيد المهني.

عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية.

صحيًا: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين رضا.

الأسد

مهنيًا: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير إلى الإيجابية، لكن ثمة ما يشير أيضًا إلى جديد آت اليك.

عاطفيًا: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتجدد حبك للشريك، وتغوص في بحر الحب كما لو أنك عاشق جديد.

صحيًا: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان تامر حسني.
 

 

العذراء

مهنيًا: حيوية كبيرة للإقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس أو تردّد.

عاطفيًا: تكون قادرًا على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خَلَده.

صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلّص من عوامل الضعف النفسي .

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة هيدي كرم.

#الميزان

مهنيًا: كن على حذر من بعض أصحاب النيات المبيتة الذين يسعون للإيقاع بينك وبين أرباب العمل بغية احتلال المنصب الذي تتولاه.

عاطفيًا: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد.

صحيًا: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحرّكات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين عبد الوهاب.
 

العقرب

مهنيًا: يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح.

عاطفيًا: مغامرة عاطفية جديدة وجدّية في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك.

صحيًا: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادرًا على احتمالها

ومن أبرز مشاهير البرج: الأديب طه حسين.
 

القوس

مهنيًا: قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيب ظنّك وتبدو مشاكسًا بعض الشيء وتسير عكس التيّار، لكنك تحقق النتائج المتوخاة.

عاطفيًا: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك أو الاتفاق على الخطوات المستقبلية.

صحيًا: التدخين من أكثر الأمور خطرًا على الصحة، والأخطر منه تدخين النارجيلة

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة بريتني سبيرز.

الجدي

مهنيًا: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما، فتشعّ ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس التي افتقدتها منذ مدة.

عاطفيًا: تبدو أنانياً بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع.

صحيًا: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة ديانا حداد.

الدلو

مهنيًا: تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

عاطفيًا: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو أنك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك.

صحيًا: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان محمد هنيدي.

الحوت

مهنيًا: عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة إليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك.

عاطفيًا: تكون متسامحاً مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير، وأنت صاحب صدر كبير ولا تريد أن تكسفه في شيء.

صحيًا: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا.

ومن أبرز مشاهير البرج: دينا الشربيني.

خبيرة الأبراج خبيرة الأبراج وعالمة الفلك عالمة الفلك جاكلين عقيقي جميع الأبراج الفلكية الحمل الثور

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التفكير فى المصريين

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