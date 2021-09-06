«زراعة الوادي الجديد» تنظم ندوات إرشادية عن زراعة محصول عباد الشمس

تنظم مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد على مدار الأسبوع ندوات إرشادية عن زراعة محصول عباد الشمس بمراكز المحافظة الخمس، بالتعاون مع قسم بحوث المحاصيل الزيتية، برئاسة الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وذلك لتدريب المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين على زراعة محصول عباد الشمس الزيتي.

يحاضر فيها الدكتور حسين الننى رئيس قسم بحوث المحاصيل الزيتية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، أن الندوات الإرشادية الزراعية ستبدأ على النحو التالي:

مركز الفرافرة يوم الثلاثاء 7 /9 الساعة 9 صباحًا بقاعة الإرشاد الزراعي بالفرافرة.

غرب الموهوب يوم الثلاثاء 7 /9 مساءًا بقاعة الإرشاد الزراعي بغرب الموهوب.

مركز الداخلة يوم الأربعاء 8/ 9 الساعة 9 صباحًا بالمركز الارشادي بموط.

مركز بلاط يوم الأربعاء 8 /9 مساءًا بالمركز الإرشادي ببلاط.

مركز باريس يوم الخميس 9 /9 الساعة 9 صباحًا بالمركز الإرشادي بباريس.