الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه سوهاج: رفع وتحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريًا

وتحليل عينة مياه
وتحليل عينة مياه

أكد اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه يتم رفع 24 الف عينة مياه شرب شهريًا من محطات ومأخذ وشبكات مياه الشرب وذلك من خلال 12 معمل مياه رئيسي و15 معمل مياه متنقل والمعمل المركزي لمياه الشرب.

وأشار رئيس مياه سوهاج انه يبلغ عدد محطات مياه الشرب 264 محطة منها 12 محطة مياه سطحية كبيرة و 49 محطة مياه سطحية صغيرة و 203 محطة مياه ارتوازية وانه يبلغ انتاجية مياه الشرب بالمحافظة 820 ألف متر مكعب لكل يوم وتبلغ اطوال شبكات مياه الشرب أكثر من 12 ألف كيلو متر وتبلغ نسبة تغطية خدمة مياه الشرب 99% ويصل متوسط نصيب الفرد من المياه 150 لتر لكل يوم.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

صحي رئيس مجلس إدارة سوهاج تحليل محطات مياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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