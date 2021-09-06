الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية

ايداع رئيس «قلب تونس» وشقيقه في الحبس المؤقت بالجزائر

نبيل القروي
نبيل القروي

كشفت صحيفة "النهار"  الجزائرية أنه تم ايداع المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان المجمّد الحبس المؤقت في الجزائر بتهمة "اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية"وذلك بعد توقيفهما في نهاية أغسطس.

وكانت شرطة الحدود الجزائرية قد أوقفت الأخوين القروي نهاية أغسطس في مدينة تبسة الحدودية مع تونس. وقد أصدر القضاء التونسي "مذكرة تفتيش" بحقهما في أغسطس.

واعتقلت قوات السلطات التونسي أحد المشتبه بهم في تهريب رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح السابق للرئاسة، نبيل القروي وشقيقه عضو البرلمان غازي القروي، في منطقة حدودية مع الجزائر.

ووفق إذاعة "موزاييك" التونسية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة تالة الواقعة غرب تونس، من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب القروي وشقيقه إلى الجزائر، إثر مداهمة منزل بمنطقة حدودية بمحافظة القصرين.

كما بدأت عمليات التحري مع المشتبه به، بينما يتواصل البحث عن المشتبه به الثاني.

يذكر أن القروي قد تغيب عن الساحة السياسية والإعلامية منذ الإفراج عنه شهر يونيو الماضي، وقد ترددت أخبار مؤخرًا حول سفره إلى فرنسا.

صحيفة النهار الجزائرية للرئاسة نبيل القروي نبيل القروي الجزائر تونس

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وائل لطفي

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