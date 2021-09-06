وول ستريت جورنال: إغلاق ألف مدرسة فى 31 ولاية أمريكية بسبب كورونا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن اغلاق ما لا يقل عن 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا وذلك منذ أن بدأ استئناف الدراسة في أواخر يوليو وبداية أغسطس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب معرفة مدى تأثر المدارس بالوباء بسبب الاختلافات في التقارير.

ونقلت الصحيفة الأمريكية القلو عن آرون بيكر، وهو مدرس حكومي للصف الثاني عشر في أوكلاهوما: إن مدرسته تكافح للعثور على عدد كافٍ من الموظفين، بينما يتغيب العديد من الطلاب عن الفصل بسبب العدوى أو الاصابات.

وأثبت بيكر، الذي تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد-19، إصابته بالفيروس بعد أسبوع واحد فقط من التدريس الحضوري.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: لقد أغلقت منطقة تعليمية في تكساس جميع مبانيها الدراسية مؤقتًا بعد وفاة مدرسين في نفس الأسبوع من الفيروس.

وقالت دائرة مدارس كونالي المستقلة في رسالة: "نظرًا للزيادة المستمرة في حالات كوفيد-19 وزيادة حالات الغياب (للموظفين والطلاب)، فقد اتخذنا قرارًا بإغلاق جميع مباني Connally ISD حتى اليوم الاثنين".



ونقلا عن مسح نشرته الرابطة الوطنية للمعلمين الآباء الأسبوع الماضي فان غالبية الآباء في الولايات المتحدة لم يعودوا يريدون لأطفالهم أن يذهبوا إلى المدرسة بدوام كامل بينما يريد 43% من الآباء أطفالهم في الفصل الدراسي بدوام كامل.



يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 220.62 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و741176.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 649316 40089360

الهند 440533 32988673

البرازيل 583362 20877864

روسيا 366990 6941611

المملكة المتحدة 133161 6904969

فرنسا 114856 6826042

تركيا 57802 6477414

الأرجنتين 112444 5202405

إيران 110064 5103537

كولومبيا 1252300 491698



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



22 - العراق 21042 1912395

36 ‬‬‬‬- المغرب 12993 881042

38 - الأردن 10463 800240

‭43‬ - الإمارات 2045 722292

‭45‬ ‬- تونس 23710 670027

47 - لبنان 8089 606536

50 - السعودية 8572 545123