الهند تسجل تراجعا ملحوظا فى الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل نحو 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في تراجع ملحوظ عما سجلته أمس عند 42.7 ألف إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية اليوم، "تم تسجيل 38948 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 32.9 مليون إصابة".

كما تم تسجيل 219 حالة وفاة خلال يوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 440 ألف وفاة.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الوفيات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، و تركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، و إيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.