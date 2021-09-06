الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يدخل ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا

اليمن
اليمن

قال قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني مساء أمس الأحد، إن اليمن دخل ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد مع تزايد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس في مختلف محافظات البلاد.

 

وذكر بحيبح في تغريدة على تويتر: "كورونا أعجز دولاً كثيرة وأنظمة صحية متقدمة، ونحن باليمن في ذروة الموجة الثالثة وغرف العناية المركزة بالمرضى تمتلئ بالبلد".

 

ودعا بحيبح جميع اليمنيين الى أخذ المخاطر الصحية لفيروس كورونا على محمل الجد، والالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية انفسهم ومساندة وزارة الصحة في مواجهة الجائحة الخطيرة.

 

وعاودت أعداد المصابين بكورونا في اليمن ارتفاعها مجدداً أمس الأحد خلال موجة تفش ثالثة للفيروس بعد يوم واحد فقط من تراجعها نسبياً.

 

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان إنها سجلت 52 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، في ثاني أكبر حصيلة إصابات يومية بالفيروس خلال موجة التفشي الجديدة.

 

وأضافت انه تم تسجيل أربع وفيات في كل من محافظات حضرموت و تعز ومأرب وشبوة، مقارنة مع 38 إصابة وست وفيات يوم السبت.

 

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8108 إصابات توفي منها 1523 حالة بينما تعافى 4982.

 

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم ذهاب معظم المصابين إلى المستشفيات، جراء الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

 

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة اليمنية مساء الأحد أنها ستبدأ اليوم الإثنين حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة،

 بعد أسبوع من وصول أول شحنة من إنتاج جونسون اند جونسون الأمريكى إلى الدولة التي تمزقها الحرب الدامية.

 

وتسلم اليمن يوم 29 أغسطس 151200 ألف جرعة من لقاح جونسون اند جونسون، تمثل الدفعة الأولى من إجمالي 504 آلاف جرعة من المقرر أن يتسلمها اليمن من الولايات المتحدة.

قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني الموجة الثالثة ذروة الموجة الثالثة اليوم الاثنين كوفيد-19

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وائل لطفي

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