سعر بيتكوين يتجاوز 51 ألف دولار أمريكى لأول مرة منذ مايو 2021

بلغ سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، مستوى 51 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ مايو الماضي.

وشهد سعر "بيتكوين" في جلسة تداول الأحد، حسب موقع "CoinDesk"، ارتفاعا بنسبة 2.86% ووصل حتى الساعة 21:45 بتوقيت غرينيتش مستوى 51616 دولارا أمريكيا.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" تقريرا قال فيه إن عملة "البيتكوين" برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.

وعلى صعيد آخر، كشفت دراسة استقصائية نُشرت، تحول 56% من إجمالي نسبة تعدين عملة بيتكوين، العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا، إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وأظهرت الدراسة التي أعدها مجلس تعدين البيتكوين، المُنشأ حديثًا أن تحول معدني العملات الرقمية إلى مصادر الطاقة المستدامة لتشغيل أنشطة التعدين يجعلها واحدة من أكثر الصناعات استدامة على مستوى العالم.

وارتفعت «بيتكوين» خلال تعاملات اليوم، بمقدار 356 دولارًا، بما نسبته 1.07%، لتتداول عند مستوى 33528.5 دولار للعملة الواحدة.

وشهدت العملة الرقمية، في الربع الثاني من العام الجاري، الكثير من التقلبات صعودًا وهبوطًا، فبعد أن بلغت مستويات قياسية في منتصف أبريل حين وصل سعرها إلى 64870 دولارًا، تراجعت "بيتكوين" في النصف الثاني من الشهر الماضي لتتداول إلى ما دون 30 ألف دولار لأول مرة منذ يناير الماضي، حيث بلغت قيمة العملة المشفرة الأشهر في العالم 29854 دولارًا بعد أن كثفت الصين من محاولاتها تنظيم المعاملات بهذه العملة.

ودفعت تغريدة الملياردير الكندي إيلون ماسك التي صرح خلالها بأن شركته "تسلا" لن تقبل التعاملات بالعملة الرقمية ما لم تتحول إلى الاعتماد بنسبة 50% على الأقل على الطاقة النظيفة، وهو ما دفع عمال المناجم إلى البحث عن حلول مستدامة لتجنب التقلبات الحادة التي تشهدها "بيتكوين" منذ الشهر الماضي.