أفغانى يهاجم امرأة خمسينية ويصيبها بجروح فى برلين «لأنها تعمل»

أعلنت الشرطة الألمانية أن "أفغانيا هاجم بستانية في ألمانيا كانت تعمل في متنزه في برلين وأصابها بجروح بليغة، بزعم أنه يكره أن يرى سيدة تعمل".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، وقع الهجوم في حي فيلمرسدورف بالمدينة بعد ظهر السبت، وأصيب أحد المارة (66 عاما) بجروح خطيرة، أثناء محاولته إنقاذ السيدة.

وقالت الشرطة إن "المهاجم الذي يبلغ 29عاما من العمر (لم يتم الكشف عن هويته بما يتفق مع قوانين الخصوصية الألمانية) اقترب من السيدة التي تبلغ 58 عاما وتحدث معها، بعدها أشهر سكينا فجأة وطعنها عدة مرات في الرقبة، كما هاجم رجلا حاول التدخل ومساعدة السيدة".

ولم تفصح السلطات عن هويتي الضحيتين أيضًا.

وقال مكتب الادعاء العام في برلين الأحد إن "المهاجم اعتقل بتهمة الشروع في القتل والاعتداء الجسيم".

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن "المشتبه به ربما يعاني من مرض عقلي، ورغم ذلك، فإن ممثلي الادعاء العام والشرطة الجنائية يحققون معه للاشتباه في أن هجومه ربما كان بوازع فكر متطرف".

وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة "طالبان" أنها استولت على مقر حاكم ولاية بنجشير وغيره من المرافق الحكومية هناك، مؤكدة أن اشتباكات تدور حاليا في مركز الولاية بمدينة بازارك.

وكتب المتحدث باسم الحركة بلال كريمي: "تم الاستيلاء على مركز المنطقة ومقر الشرطة وجميع مرافق مقاطعة بنجشير بعد ظهر اليوم، وقتل وجرح عدد من العناصر الشريرة للعدو المرتزق، وسقطت العديد من الأسلحة والمركبات والذخائر في أيدينا، ويحتدم القتال الآن في عاصمة المقاطعة بازار".

وكانت أنباء متطابقة منذ صباح اليوم تداولت مواصلة حركة "طالبان" زحفها العسكري الرامي إلى الاستيلاء على ولاية بنجشير التي لا تزال آخر إقليم في أفغانستان لم يسقط بعد في قبضتها.

وصرح المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم، بأن قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبا في الوقت الحالي، فيما كتب المتحدث باسم "طالبان"، الحنفي وردك، عبر حسابه في "تويتر" أن قوات الحركة تسيطر، حسب آخر المعطيات، على جميع أقضية بنجشير، باستثناء مركز الولاية مدينة بازارك وحي رخة.