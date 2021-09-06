تركيا: 19391 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، 19391 إصابة و269 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأعلنت الوزارة ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19391، مقابل 22857 الجمعة و20033 السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6.498 مليون حالة.

وذكرت أنها رصدت 269 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 276 الجمعة و278 السبت، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 58106 أشخاص.

كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 19464 مريضا لتصل حصيلة المتعافين إلى 5.930 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، و تركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، و إيران، والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.